Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,111 € kWh – 22 Maggio 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano ha raggiunto oggi 22 maggio 2026 un valore di 0,111 euro per chilowattora, pari a 111,24 euro per megawattora. Questa cifra rappresenta il costo base all’ingrosso dell’energia nel Paese. La variazione si inserisce in un quadro di fluttuazioni di prezzo che interessano il settore, con effetti diretti sui fornitori e sulle tariffe per i consumatori finali.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 22 Maggio 2026, un valore di 0,111 €kWh (111,24 €MWh). Questo dato segna una diminuzione del 3,6% rispetto a ieri e si posiziona sotto sia la media degli ultimi 7 giorni (0,119 €kWh) che quella degli ultimi 30 giorni (0,118 €kWh). Il trend attuale evidenzia quindi una fase di lieve calo dei prezzi rispetto alle settimane precedenti. Per chi opera nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la determinazione delle offerte variabili proposte dai fornitori.. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Crisi energetica e carenza di gas
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