Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi, 9 maggio 2026, a 0,111 euro per kilowattora, equivalenti a 110,52 euro per megawattora. Il valore rappresenta il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il costo all’ingrosso dell’energia nel paese. Questa cifra segna un calo rispetto alle quotazioni precedenti e viene comunicata ufficialmente come riferimento per il mercato energetico nazionale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 9 Maggio 2026, un valore di 0,111 €kWh (pari a 110,52 €MWh). Questo dato segna un netto calo rispetto alla giornata precedente, con una variazione del -15% su base giornaliera. Anche la media degli ultimi 7 giorni (0,130 €kWh) e quella degli ultimi 30 giorni (0,118 €kWh) risultano superiori al valore odierno, confermando una tendenza ribassista nel breve periodo. Nel mercato libero, il prezzo dell’energia segue l’andamento del PUN, a cui vanno aggiunti tasse, oneri di sistema e costi di commercializzazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,111 €/kWh – 9 Maggio 2026

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