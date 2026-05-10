Dieci anni da primario al Morgagni-Pierantoni il viaggio del professor Ercolani | Un' emozione vedere i primi laureati in Medicina

Il professor Ercolani ha trascorso dieci anni come primario presso l'ospedale Morgagni-Pierantoni, un periodo durante il quale ha assistito a momenti significativi per la struttura. Nel 2016, sono stati laureati i primi studenti in Medicina, un evento che ha rappresentato un punto di svolta per l’istituto e il territorio circostante. Durante questa decade, il medico ha vissuto emozioni legate a questi traguardi e alla crescita dell’offerta formativa dell’ospedale.

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