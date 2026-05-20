Belen scrive a Emma il botta e risposta social che cancella il passato e De Martino

Negli ultimi giorni si è riaccesa la discussione sui rapporti tra Emma e Belen, due figure molto note nel mondo dello spettacolo. La loro rivalità pubblica, iniziata nel 2012, è stata alimentata da varie dichiarazioni e scambi sui social media. Ricordando quegli anni, si parla di un tradimento che coinvolse anche il ballerino e cantante Stefano De Martino, all’epoca fidanzato di Emma. Recentemente, le due si sono scambiate messaggi pubblici che sembrano cancellare il passato.

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(Adnkronos) – Sono passati anni da quando Emma e Belen venivano etichettate come "nemiche". Era il 2012 quando divenne pubblico il tradimento di Stefano De Martino ai danni di Emma Marrone, proprio con la showgirl Belen Rodriguez. Gli equilibri però, nel corso degli anni sono cambiati e i rapporti tra le due sono ora distesi.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Belen Rodriguez e il passato con De Martino: la risposta shockDurante la serata di giovedì, nell’ambito della conclusione del terzo appuntamento televisivo dedicato ai vent’anni di carriera di Pio e Amedeo,... Leggi anche: Emma Marrone, polemica sul dimagrimento: “Ozempic?”. Il botta e risposta social Belen scrive a Emma, lei le risponde con un commento che piace (molto) ai followerSono passati anni da quando i nomi di Emma Marrone e Belen Rodriguez si digitavano come parti contrapposte della vicenda che ruotava attorno a Stefano De Martino. Il tempo ha cambiato molto delle dina ... today.it Belen scrive a Emma Marrone, la battuta su lentiggini e bellezza: la reazione della cantanteBelen Rodriguez ed Emma Marrone si stimano sempre di più, lo scambio di battute sulla bellezza e le lentiggini ... gossipetv.com