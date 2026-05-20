Dopo mesi di tensioni legate a un episodio di tradimento, Emma Marrone e Belén hanno ricominciato a frequentarsi, rafforzando la loro amicizia. Il ballerino coinvolto era stato con la showgirl, ma ora le due donne si sono avvicinate di nuovo. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, e le due si sono mostrate in compagnia in alcune occasioni pubbliche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’interesse resta alto tra i fan.

Il tempo cancella i vecchi rancori e trasforma le rivalità in sincero affetto. A quattordici anni di distanza dal clamoroso triangolo amoroso del 2012 — nato dietro le quinte di Amici quando il futuro conduttore del Festival di Sanremo Stefano De Martino lasciò Emma Marrone per Belén Rodriguez — la cantante salentina e la showgirl argentina confermano di aver definitivamente voltato pagina. Oggi le due donne non sono più le acerrime nemiche (ma amate dal gossip), ma amiche mature capaci di sostenersi pubblicamente. L'ultima dimostrazione di questo legame nuovo e ritrovato è arrivata ieri su Instagram. Sotto a un post in cui Emma mostrava entusiasta i preparativi per il suo nuovo tour, Belén è stata tra le prime a commentare, scrivendole: "Sei sempre più bella!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emma Marrone e Belén, la grande amicizia dopo le tensioni (e Stefano De Martino)

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