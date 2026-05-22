Emma Dante e focus su Motus torna a Roma festival Sempre più fuori

Dal 6 al 17 luglio 2026 si svolgerà a Roma la sesta edizione del festival “Sempre più Fuori”, dedicato alle espressioni artistiche contemporanee. La manifestazione, che si tiene ogni anno nella capitale, si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama culturale dedicato ai linguaggi attuali. Tra le varie proposte, sono attesi spettacoli e interventi di artisti noti nel settore. La rassegna si svolge in diversi spazi cittadini, coinvolgendo il pubblico con iniziative di varia natura.

Roma, 22 mag. (askanews) – Dal 6 al 17 luglio 2026 ‘Sempre più Fuori’ torna a Roma per la sua VI edizione, confermandosi tra i festival più attenti ai linguaggi del presente. Teatro, musica, danza, performance, cinema, letteratura e fotografia compongono un programma multidisciplinare che intreccia presenze nazionali e internazionali e favorisce nuove relazioni tra artisti e pubblici. L’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, il Cimitero Monumentale del Verano, il Goethe-Institut Rom e lo Spazio Rossellini diventano tappe di un racconto comune, percorso da spettacoli, concerti, incontri e installazioni site-specific. ‘Volevamo un festival in cui i linguaggi artistici potessero agire senza essere ridotti o semplificati’, affermano i direttori artistici Antonino Pirillo e Giorgio Andriani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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