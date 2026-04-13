L' umanità fuori dalle mura di Emma Dante | al Palacongressi arriva Extra moenia

Mercoledì 15 aprile alle 20:30, il Palacongressi di Agrigento ospiterà lo spettacolo Extra moenia, scritto e diretto da Emma Dante. L’opera affronta temi legati alla condizione umana contemporanea attraverso una rappresentazione teatrale intensa e coinvolgente. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, attirando pubblico e appassionati di teatro. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge in un’unica serata.

Mercoledì 15 aprile alle 20:30, il Palacongressi di Agrigento ospita Extra moenia, l'opera di Emma Dante che propone una riflessione potente e viscerale sulla condizione umana contemporanea. Lo spettacolo, una produzione del Teatro Biondo di Palermo, trasforma il palcoscenico in un mosaico.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it La Juvecaserta torna a sorridere fuori dalle mura amicheLa Paperdi Juvecaserta 2021 torna alla vittoria in trasferta imponendosi sul campo della Ristopro Fabriano per 83-75 nonostante abbia dovuto fare... 'La Scortecata' di Emma Dante al Teatro NuovoIl Teatro Nuovo di Pisa presenta lo spettacolo ‘La Scortecata’, testo e regia di Emma Dante, in programma sabato 7 marzo alle ore 21:00 e domenica 8...