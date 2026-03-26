Disagi alla succursale ' Dante Alighieri' di Borgo Segezia | focus su furti guasti e infiltrazioni

Lunedì 23 marzo si è svolto un sopralluogo tecnico nella borgata di Borgo Segezia, presso la succursale 'Dante Alighieri'. Alla visita hanno partecipato due assessori comunali, incaricati rispettivamente di Edilizia Scolastica, Sport e Lavori Pubblici, Urbanistica e Rigenerazione Urbana. Durante l’ispezione sono stati evidenziati problemi legati a furti, guasti e infiltrazioni all’interno della struttura.

Borgo Segezia, sopralluogo alla succursale dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” “Attenzione alle comunità distanti, risolveremo criticità che si trascinano da tempo” L’ispezione è stata anche occasione per una verifica complessiva dell’immobile scolastico, sviluppato su tre livelli. Si è preso atto della parziale interdizione all’uso del secondo piano, da tempo interessato da infiltrazioni provenienti dalla copertura, nonché della recente inibizione del primo piano e dell’accesso dedicato a seguito di sopralluogo dei vigili del Fuoco. Contestualmente, è stata constatata la piena ripresa della funzionalità del piano terra, dove risultano ora regolarmente attive le sezioni destinate agli alunni più piccoli, grazie al ripristino dell’impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Disagi alla succursale 'Dante Alighieri' di Borgo Segezia: focus su furti, guasti e infiltrazioni Articoli correlati "Indagini nel Borgo": la Dante Alighieri presenta il libro di MacaudaIl comitato di Agrigento della società Dante Alighieri, presieduto da Enza Ierna, presenta venerdì 27 febbraio alle 16:30, alla sala conferenze di... Leggi anche: Alla media Dante oltre 300 preiscritti, ma "non c'è modo che la succursale sia finita in tempo" Contenuti utili per approfondire Dante Alighieri BORGO SEGEZIA Foggia, Borgo Segezia: sopralluogo nella scuola Dante AlighieriLa verifica si è resa necessaria dopo le recenti criticità che avevano portato alla chiusura temporanea del plesso ... statoquotidiano.it Le ruspe alla ’Dante Alighieri’. Iniziata la demolizione della scuolaDalle ore 14,30 di ieri è ufficialmente iniziata la demolizione della scuola media Dante Alighieri. Il 30 settembre 2024 sarà dunque una data che passerà alla storia per aver sancito la fine di un’era ... lanazione.it