Disagi alla succursale ' Dante Alighieri' di Borgo Segezia | focus su furti guasti e infiltrazioni

Da foggiatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 23 marzo si è svolto un sopralluogo tecnico nella borgata di Borgo Segezia, presso la succursale 'Dante Alighieri'. Alla visita hanno partecipato due assessori comunali, incaricati rispettivamente di Edilizia Scolastica, Sport e Lavori Pubblici, Urbanistica e Rigenerazione Urbana. Durante l’ispezione sono stati evidenziati problemi legati a furti, guasti e infiltrazioni all’interno della struttura.

Borgo Segezia, sopralluogo alla succursale dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” “Attenzione alle comunità distanti, risolveremo criticità che si trascinano da tempo” L’ispezione è stata anche occasione per una verifica complessiva dell’immobile scolastico, sviluppato su tre livelli. Si è preso atto della parziale interdizione all’uso del secondo piano, da tempo interessato da infiltrazioni provenienti dalla copertura, nonché della recente inibizione del primo piano e dell’accesso dedicato a seguito di sopralluogo dei vigili del Fuoco. Contestualmente, è stata constatata la piena ripresa della funzionalità del piano terra, dove risultano ora regolarmente attive le sezioni destinate agli alunni più piccoli, grazie al ripristino dell’impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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