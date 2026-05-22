Emilia-Romagna la sinistra fa saltare la seduta chiesta da FdI per discutere strage di Modena

In Emilia-Romagna, la seduta richiesta da Fratelli d’Italia per approfondire il caso di Salim El Koudri, coinvolto nell’incidente di Modena in cui otto persone sono state investite, è stata annullata. La discussione avrebbe dovuto affrontare i dettagli dell’episodio avvenuto sabato scorso, quando un uomo di 31 anni ha investito la folla a bordo della propria auto, creando scompiglio e ferendo varie persone. La decisione di sospendere la seduta è stata presa dalla maggioranza di sinistra presente in Regione.

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