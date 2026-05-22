Emilia-Romagna la sinistra fa saltare la seduta chiesta da FdI per discutere strage di Modena
In Emilia-Romagna, la seduta richiesta da Fratelli d’Italia per approfondire il caso di Salim El Koudri, coinvolto nell’incidente di Modena in cui otto persone sono state investite, è stata annullata. La discussione avrebbe dovuto affrontare i dettagli dell’episodio avvenuto sabato scorso, quando un uomo di 31 anni ha investito la folla a bordo della propria auto, creando scompiglio e ferendo varie persone. La decisione di sospendere la seduta è stata presa dalla maggioranza di sinistra presente in Regione.
Salta in Regione Emilia-Romagna l'audizione chiesta da Fratelli d'Italia per fare luce sul caso di Salim El Koudri, il 31enne che sabato scorso ha seminato il terrore a Modena investendo otto persone dopo aver lanciato l'auto a tutta velocità sulla folla. Il gruppo Fdi, in seguito alla tentata strage, aveva chiesto un'udienza in commissione col sindaco di Ravarino, il direttore dell'Ausl di Modena, il responsabile del centro di salute mentale dell'Unione del Sorbara, l'imam dell'Associazione islamica di Ravarino e i rappresentanti dei servizi sociali. L'obiettivo, spiega Fdi, "era analizzare a livello generale le eventuali falle del sistema... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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