Una politica locale è stata condannata per aver dichiarato di aver ottenuto il Green pass senza aver effettuato il tampone richiesto. La condanna riguarda un presunto falso legato alla certificazione verde, mentre i gruppi politici di maggioranza e opposizione chiedono le sue dimissioni. La vicenda riporta l’attenzione sulle modalità di ottenimento del Green pass durante la pandemia e sul rispetto delle norme sanitarie.

Una condanna per un presunto falso legato al Green pass riporta al centro del dibattito politico il tema del rispetto delle regole durante la pandemia. La capogruppo di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna, Marta Evangelisti, come riporta La Repubblica, è stata condannata a una multa di 3.150 euro per aver richiesto un tampone mai effettuato, ottenendo così la certificazione verde nel dicembre 2021. All’epoca l’esponente di Fratelli d’Italia era consigliera regionale. I fatti risalgono al periodo più critico dell’emergenza Covid, quando il Green pass era necessario per accedere a numerosi servizi e luoghi pubblici. Secondo quanto emerge dagli atti della Procura di Pistoia, il certificato di negatività sarebbe stato rilasciato senza che il test fosse eseguito, sulla base di una richiesta avanzata via WhatsApp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tampone mai effettato per avere il Green pass”, la capogruppo di Fdi in Emilia-Romagna condannata. M5s, Pd e Avs: “Si dimetta”

Articoli correlati

Leggi anche: Partiti: Youtrend, crescono Fdi e M5S, giù Pd, Fi e Avs

Il vicedirettore di Rai Sport posta la fiamma tricolore del Movimento sociale: è polemica. Pd e M5s: “Si dimetta”La fiamma tricolore, simbolo del Movimento sociale italiano e la didascalia: “26 dicembre 1946.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tampone mai effettato per avere il...

Capogruppo Fdi in Regione condannata per falso tampone per un Green passIl fatto sarebbe avvenuto nel 2021 in una farmacia a Pistoia: 6 mesi di reclusione convertiti in una multa di 3.150 euro. Pd e Avs: Si dimetta ... rainews.it

Marta Evangelisti e il caso del falso tampone: cosa sappiamo sulla condanna e le reazioni politicheLa capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna multata per un Green pass ottenuto senza test: la sua versione e le polemiche ... bolognatoday.it