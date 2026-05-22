Emergenza carceri il retroscena | Liguria satura dopo il maxi-trasferimento dei detenuti di Alessandria
Le strutture detentive in Liguria sono piene fino al massimo delle capacità, con alcuni istituti che hanno superato i limiti di sostenibilità. Dopo il trasferimento di un grande numero di detenuti provenienti da un'altra regione, le carceri di Marassi, Sanremo e La Spezia si trovano in condizioni di forte sovraccarico. La situazione ha portato a una pressione crescente nelle strutture, che ormai operano vicino o oltre i parametri consentiti.
"Le carceri liguri sono ormai oltre il limite della sostenibilità. Marassi, Sanremo e La Spezia stanno affrontando una situazione esplosiva". A lanciare l'allarme rosso, senza troppi giri di parole, è la Uil Fp Polizia Penitenziaria tramite il segretario regionale Fabio Pagani, che parla di un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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