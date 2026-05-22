Emergenza carceri il retroscena | Liguria satura dopo il maxi-trasferimento dei detenuti di Alessandria

Le strutture detentive in Liguria sono piene fino al massimo delle capacità, con alcuni istituti che hanno superato i limiti di sostenibilità. Dopo il trasferimento di un grande numero di detenuti provenienti da un'altra regione, le carceri di Marassi, Sanremo e La Spezia si trovano in condizioni di forte sovraccarico. La situazione ha portato a una pressione crescente nelle strutture, che ormai operano vicino o oltre i parametri consentiti.

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