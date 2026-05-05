Secondo i dati più recenti, metà dei giovani detenuti nelle carceri minorili italiane sono cittadini stranieri. La cifra riguarda esclusivamente la nazionalità dei minori coinvolti, senza considerare la provenienza geografica o etnica. La presenza di minorenni stranieri in queste strutture solleva questioni di carattere legale e sociale, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e ad aggiornare le statistiche ufficiali.

Roma, 5 mag – Partiamo subito da una dovuta precisazione: tutti i dati che seguiranno si riferiscono alla cittadinanza dei detenuti nelle carceri minorili italiane, non all’origine degli stessi. Si stima che siano quasi un milione i minorenni e i giovani adulti stranieri che hanno già acquisito la cittadinanza italiana. Per questo motivo, tali statistiche non rappresentano in modo esaustivo l’emergenza criminalità giovanile straniera. Questi dati saranno sempre più alterati a causa dell’aumento del numero delle cittadinanze concesse. Negli ultimi dieci anni, circa il 50 per cento dei detenuti nelle carceri minorili era straniero. Questo dato è ancora più allarmante vista la percentuale di minori e giovani adulti stranieri residenti in Italia, la quale si aggira intorno al 12 per cento per quella fascia d’età.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Il 50 per cento dei detenuti nelle carceri minorili è straniero: ecco il futuro prossimo dell’Italia

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