Napoli spunta il retroscena dopo il trasferimento | Nessuno lo sopportava…

Dopo il trasferimento di un giocatore, si svela un dettaglio: nessuno lo sopportava. La squadra di Napoli ha affrontato diverse difficoltà quest’anno, tra infortuni frequenti, problemi tattici e tensioni nello spogliatoio. Questi aspetti hanno influenzato l’andamento della stagione, creando ostacoli che la formazione ha dovuto affrontare senza riuscire a risolverli completamente.

Vari problemi per il Napoli in questa stagione: i continui infortuni sono stati il problema principale, ma anche la mancata quadra tattica e anche alcuni problemi di spogliatoio. In particolare, una fonte di problematiche è stata Lorenzo Lucca, mai totalmente integrato nello spogliatoio e, viceversa, accettato dal resto del gruppo squadra. La rivelazione risulta piuttosto grave e dà anche segnali chiari su quel che sarà il suo futuro. Il giornalista accusa: “Nessuno sopportava Lucca”. Ora non è più in rosa, ma la prima parte di stagione è stata complicata per il Napoli e per Lorenzo Lucca. L’impatto dell’attaccante attualmente al Nottingham è stato ampiamente negativo, causa anche alcuni problemi di spogliatoio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

