Ieri pomeriggio, la segretaria del Partito Democratico si è recata davanti ai cancelli di uno stabilimento di produzione, incontrando i lavoratori e ascoltando le loro preoccupazioni. La visita si è inserita in un momento di tensione legato ai recenti piani di riduzione delle attività che coinvolgono l’azienda, e si è unita alle manifestazioni organizzate dai sindaci locali. La presenza della dirigente politica ha attirato l’attenzione di molti e si è svolta senza incidenti, con alcuni interventi dei lavoratori.

Ieri pomeriggio la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha fatto visita ai lavoratori della Electrolux di Solaro, alla vigilia dell’incontro programmato lunedì mattina a Roma tra azienda, sindacati, Regioni, enti locali e la delegazione del ministero dell’impresa e del Made in Italy guidata da Adolfo Urso. "Questa vertenza è di una tale importanza e gravità per il Paese che non può essere lasciata solo al ministero, ma deve approdare subito a Palazzo Chigi e se ne deve fare carico personalmente la presidente del Consiglio", ha sottolineato la leader del Pd, dopo avere ascoltato le testimonianze accorate di alcuni lavoratori dello storico stabilimento di lavastoviglie di Solaro, come Rosy Cuomo e Angela Laprocina, rappresentanti sindacali con quasi 40 anni di lavoro nella fabbrica di corso Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elly Schlein ai cancelli Electrolux. L’alleanza dei sindaci contro i tagli

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