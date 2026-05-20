Electrolux Basso ai cancelli | Non lasceremo soli i lavoratori
Il sindaco di Pordenone si è recato personalmente ai cancelli dello stabilimento Electrolux di Porcia per incontrare i lavoratori e le loro famiglie. La visita è avvenuta in un momento in cui circolano timori riguardo al futuro occupazionale dell’azienda e della zona. Il primo cittadino ha dichiarato che non lascerà soli i lavoratori, portando così presenza e sostegno diretto alle persone coinvolte. Nessun altro dettaglio sui prossimi sviluppi o sulle azioni previste.
Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso si è presentato di persona davanti ai cancelli dello stabilimento Electrolux di Porcia per esprimere solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie, in un momento di forte preoccupazione per il futuro occupazionale del territorio. “Di fronte a una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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