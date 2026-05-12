Crisi Electrolux Martina e Morena | Ci scippano il futuro 600 lavoratori ai cancelli contro i tagli
Alle prime ore del mattino, circa 600 lavoratori si sono radunati davanti ai cancelli di uno stabilimento industriale, rispondendo a una mobilitazione promossa dai sindacati di categoria. La protesta si è concentrata contro i provvedimenti di taglio al personale e le decisioni aziendali che, secondo le organizzazioni sindacali, compromettono il futuro dei lavoratori. La manifestazione è partita alle cinque, coinvolgendo un numero consistente di addetti.
Forlì, 12 maggio 2026 – La mobilitazione annunciata nelle scorse ore da Fim, Fiom e Uilm è scattata alle 5.30 di questa mattina davanti agli ingressi dall’ Electrolux di Forlì. Circa 600 lavoratori, tra dipendenti dell’azienda e personale delle cooperative in appalto che gestiscono attività di produzione intermedia e altri servizi, hanno presidiato i cancelli di viale Bologna e via Zignola dopo la notizia dei 400 tagli previsti per il polo industriale forlivese. Secondo quanto emerso, il settore dei piani cottura sarà completamente dismesso. Il Governo, intanto, convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni per affrontare la crisi. SalieriSCIOPERO ELECTROLUX Le voci dei lavoratori in presidio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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