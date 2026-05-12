Crisi Electrolux Martina e Morena | Ci scippano il futuro 600 lavoratori ai cancelli contro i tagli

Alle prime ore del mattino, circa 600 lavoratori si sono radunati davanti ai cancelli di uno stabilimento industriale, rispondendo a una mobilitazione promossa dai sindacati di categoria. La protesta si è concentrata contro i provvedimenti di taglio al personale e le decisioni aziendali che, secondo le organizzazioni sindacali, compromettono il futuro dei lavoratori. La manifestazione è partita alle cinque, coinvolgendo un numero consistente di addetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui