elio oltre il sorriso con una riflessione sul ruolo del lavoro

Durante l’evento al FuoriFestival dell’Economia di Trento, un rappresentante del gruppo musicale ha affrontato il tema del rapporto tra lavoro e società. La conversazione ha incluso momenti di musica, un tocco di ironia e un racconto personale, oltre a un focus sull’impegno sociale. La discussione si è svolta in un’atmosfera informale, con l’obiettivo di esplorare aspetti legati all’esperienza lavorativa e alla sua influenza sulla vita quotidiana. L’incontro ha attirato l’attenzione di pubblico e organizzatori presenti alla manifestazione.

Musica, ironia, racconto personale e impegno sociale. Questi gli elementi al centro dell’incontro con Elio e le Storie Tese che si è tenuto ieri al FuoriFestival dell’Economia di Trento nell’ambito degli appuntamenti con Zelig Lab. Iniziativa che proseguirà anche domani con la maratona comedy condotta da Davide Paniate e alla quale parteciperanno Federico Basso, Leonardo Manera, il duo Nuzzo Di Biase, Federica Ferrero, Francesco Migliazza. L’appuntamento di ieri al teatro sociale di Trento si è svolto con un’intervista-spettacolo condotta da Leonardo Manera e accompagnata dalla musica del pianista e compositore Alberto Tafuri Lupinacci. Un... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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