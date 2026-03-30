A Chieti la Via Crucis dei lavoratori | fede e riflessione sul valore del lavoro FOTO

Il 29 marzo a Chieti si è tenuta la 55esima edizione della Via Crucis dei lavoratori, promossa dalle Acli. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto diverse persone nel percorso di fede e riflessione dedicato al mondo del lavoro. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale che si ripete da oltre cinque decenni nella città.

Si è svolta nel pomeriggio di ieri 29 marzo a Chieti la tradizionale Via Crucis dei lavoratori, giunta alla 55esima edizione e promossa dalle Acli, momento di fede e riflessione dedicato al mondo del lavoro. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per rinnovare l’attenzione sui temi della dignità del lavoro, della solidarietà e della coesione sociale, valori al centro della tradizione della Via Crucis dei lavoratori. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sì della giunta al progetto per la gestione dei servizi di igiene urbana proposto da Ecolan spa: ecco l'iter per l'affidamento... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - A Chieti la Via Crucis dei lavoratori: fede e riflessione sul valore del lavoro [FOTO] Articoli correlati A Chieti la Via Crucis dei lavoratori sulle orme di San Francesco d’AssisiDomenica 29 marzo la 55^edizione dell'appuntamento coordinato dalle Acli provinciali. Manfredonia, la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello: un racconto di fede e suggestioneDomenica 29 marzo alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il palcoscenico di una Via Crucis Vivente, un... Tutto quello che riguarda Via Crucis Temi più discussi: A Chieti la Via Crucis dei lavoratori sulle orme di San Francesco d’Assisi; A Chieti la seconda edizione della Via Crucis dell’Amore; Chieti, la Via Crucis dei Lavoratori apre la Settimana santa. Appello alla pace di monsignor Forte; 55^ Via Crucis dei Lavoratori a Chieti. Via Crucis dei lavoratori, la sindaca Di Palma presente con il gonfalone a ChietiLa sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, ha preso parte, oggi a Chieti, alla Via crucis dei lavoratori, […] ... ecoaltomolise.net A Chieti la Via Crucis dei lavoratoriIn occasione della domenica delle Palme, si è svolta a Chieti, la tradizionale via Crucis dei lavoratori: 14 le stazioni animate da sindaci e associazioni, dall'Università D'Annunzio, dalle forze dell ... rainews.it Settimana Santa, gli appuntamenti al Duomo: Via Crucis dedicata a giustizia e pace - facebook.com facebook La Via Crucis vivente di Mosciano Sant'Angelo x.com