elina svitolina in missione

Tra gli epiteti e le formule del tennis c’è il dio del tennis, che a volte è il diavolo, a volte un essere pagano che rappresenta l’allegoria più elegante della botta di culo. Il tennis nelle sue regole tenta di sconfiggere la sorte come meglio può: se il servizio tocca il nastro non è valido; i game e i tiebreak si devono vincere di almeno due punti; l’errore umano è stato eliminato da chiamate elettroniche e video challenge. Per quanto si cerchi di contenere, ingabbiare, la fortuna trova sempre il modo e i tentativi di volerla controllare la rendono solo più crudele (e dolce) nelle sue manifestazioni. Se si guardano le statistiche delle partite che hanno portato Elina Svitolina alla conquista del titolo degli Internazionali d’Italia, sembra essere riuscita lei dove il tennis non ha potuto: il totale controllo della sorte. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Svitolina seizes day to 'bring light' to Ukraine

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