Elina Svitolina ha vinto gli Internazionali d’Italia

Elina Svitolina ha conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia, tornando a trionfare in un torneo di livello Masters 1000 dopo otto anni. La tennista ucraina ha superato in finale un’avversaria con un match lungo e impegnativo. La vittoria rappresenta un risultato importante nella sua carriera, segnando il suo primo successo di questo calibro dal 2015. La finale si è conclusa con un punteggio che ha confermato la qualità dell’incontro disputato.

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La tennista ucraina è tornata a vincere un Masters 1000 dopo otto anni e una finale lunga e spettacolare contro Coco Gauff La tennista ucraina Elina Svitolina ha vinto il torneo di singolare femminile degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia. In finale ha battuto 6-4, 6-7 (3-7), 6-2 la 22enne statunitense Coco Gauff. È la terza volta che Svitolina vince gli Internazionali, dopo il 2017 e il 2018, ed è il suo quinto titolo in carriera nella categoria Masters 1000, la più importante del tennis dopo il circuito del Grande Slam. Ma non ne vinceva uno proprio dal 2018 e fino a qualche mese fa si credeva che la parte migliore della sua carriera fosse ormai finita. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Elina Svitolina ha vinto gli Internazionali d’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Noemi Basiletti sorprende Roma: da sconosciuta a trionfatrice! Sullo stesso argomento Elina Svitolina raggiunge Iga Swiatek in semifinale a Roma: sconfitte Rybakina e PegulaLa pioggia ci ha messo lo zampino in questa giornata di incontri al Foro Italico di Roma. WTA Roma 2026, Noemi Basiletti lotta ma cede ad Elina SvitolinaSi ferma al secondo turno del main draw la corsa di Noemi Basiletti, numero 427 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, nel WTA 1000 di Roma:... #tennis #wta 1000 Roma Non ce l'ha fatta #noemibasiletti a superare il turno, sconfitta da una Elina Svitolina in palla e decisamente superiore. 10 anni di differenza d'età si vedono ancora. La Svitolina ha vinto per 6-1 6-3 x.com Il momento in cui la campionessa di Roma del 2017 e 2018 Elina Svitolina ha conquistato il suo posto nella finale del 2026 contro Coco reddit Svitolina rimonta Rybakina e conquista la semifinale a RomaElina Svitolina ha confermato la sua straordinaria resilienza, superando Elena Rybakina nei quarti di finale del torneo WTA 1000 di Roma. Sul Campo Centrale del Foro Italico, la tennista ucraina, test ... it.blastingnews.com Elina Svitolina raggiunge Iga Swiatek in semifinale a Roma: sconfitte Rybakina e PegulaLa pioggia ci ha messo lo zampino in questa giornata di incontri al Foro Italico di Roma. Negli Internazionali d'Italia 2026, il quadro delle ... oasport.it