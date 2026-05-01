Elezioni comunali l' appello di don Biagio agli astensionisti | Partecipare a momento importante per la nostra città

Con l’approssimarsi delle elezioni comunali, un parroco della chiesa di San Francesco di Paola ha rivolto un appello ai cittadini di Casagiove, invitandoli a recarsi alle urne. Nel suo messaggio, ha sottolineato che si tratta di un momento importante per la città e ha invitato gli astensionisti a partecipare alla votazione. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli sull'iniziativa.

Con le elezioni amministrative ormai alle porte arriva un appello al voto decisamente sui generis. Don Biagio Saiano, parroco della chiesa di San Francesco di Paola, invita i cittadini di Casagiove a recarsi alle urne e partecipare a quello che definisce “un momento importante per la nostra città.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Referendum, ultime ore. Dalla Meloni l’appello al voto: “E’ importante partecipare. Io sono pronta” Leggi anche: Referendum, dalla Meloni l’appello al voto: “E’ importante partecipare. Alta affluenza? Ottima notizia” (video) Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali 24 e 25 maggio 2026 - avviso Corte di Appello di Venezia su nomine dei Presidenti di seggio; Tre temi concreti: l'appello della Cellula Coscioni ai candidati sindaco e consiglieri; Elezioni comunali, l’appello della Briante per una comunicazione non ostile: ‘Chi alza la voce perde credibilità’; Confartigianato ai candidati sindaco: Chiediamo risposte concrete sulla Città metropolitana. Elezioni comunali, l’appello della Briante per una comunicazione non ostile: ‘Chi alza la voce perde credibilità’La qualità delle parole utilizzate nel dibattito pubblico incide direttamente sulla qualità di una convivenza capace di restituire alla politica la sua funzione originaria, quella di costruire e non ... citynow.it ELEZIONI, L’APPELLO DI CELLULA COSCIONI LECCO AI CANDIDATILECCO – La Cellula Coscioni Lecco ha inviato ieri a tutti i candidati e le candidate alla carica di sindaco e di consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative di Lecco un appello pubblico ... lecconews.news Elezioni comunali Messina, caos liste. De Luca a Schifani: "quereli Scurria per tutelare l'operato degli uffici regionali" - facebook.com facebook