Un appello rivolto agli elettori invita ciascuno a riflettere sulle proprie scelte senza distinzioni di orientamento politico. Si rivolge a chi si riconosce in diverse posizioni, sottolineando l’importanza di partecipare alle prossime consultazioni elettorali. L’obiettivo è incoraggiare un coinvolgimento consapevole, ricordando che ogni voto contribuisce a determinare il futuro delle decisioni pubbliche. La comunicazione si rivolge a un pubblico ampio, senza enfatizzare divisioni o fazioni.

Cara persona di destra, cara persona di sinistra, c'è una cosa su cui potreste e dovreste essere d'accordo, e riguarda l'energia C’è una cosa su cui forse le persone di destra e quelle di sinistra potrebbero smettere di litigare e trovarsi d’accordo: l’Italia dovrebbe produrre molta più energia di quanta ne produca oggi. In questa puntata proviamo a capire perché la nostra dipendenza dall’estero ci rende complici e finanziatori della politica estera di paesi che non sono il nostro, oltre che più fragili, più esposti alle crisi e più poveri. E perché comprare l’energia invece di produrla non ci mette al riparo da niente, ma semplicemente sposta altrove costi, impatti e decisioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un appello agli elettori, tipo

Insulti agli elettori, il caso Gratteri finisce al Csmdi Giulia Sorrentino – Frasi choccanti quelle pronunciate da Nicola Gratteri: “Voteranno per il No le persone perbene, quelle che credono che la...

Matricciani sulle elezioni parziali: "Costantini chieda scusa agli elettori e si dimetta"Il presidente del consiglio comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, critica pesantemente il collega del centrosinistra di Pescara, Carlo Costantini,...

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Temi più discussi: Candidature presidenti di seggio elettorale Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio 2026; FdI candida Santo Trovato a San Giovanni La Punta. Appello all’unità del centrodestra; Elezioni comunali, Salerno Migliore sfida gli avversari: Al ballottaggio nessuna alleanza con il passato; Passerelle, articolo 7, astensioni: come funziona l'Ue con il veto.

Sala, appello agli ‘altri’ elettori: Confrontiamoci a viso apertoSi rivolge direttamente agli elettori dei candidati esclusi dal ballottaggio per confrontarsi a viso aperto sui programmi elettorali. Beppe Sala, candidato sindaco a Milano per il centrosinistra che ... affaritaliani.it

Referendum, l’appello di Minniti agli elettori di sinistraMarco Minniti, già ministro dell’Interno durante il governo Gentiloni e storico esponente del PCI calabrese, è un politico apprezzato in modo bipartisan. In molti, infatti, accolsero positivamente all ... msn.com

L'appello di papa Leone agli elrttori americani recupera dai magazzini uno strumento antico: il "non expedit". Non vincola il regime liberale da fuori, ma da dentro. Una decisione non priva di problemi (quando usarlo ancora) che per questa volta giovato all'Ira x.com

Dalla tassa di soggiorno ai servizi, fino alla promozione: l’appello agli operatori per una crescita condivisa della destinazione - facebook.com facebook