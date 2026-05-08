Elezioni Prato 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Prato, le elezioni comunali sono previste per il 24 e 25 maggio 2026. La consultazione si svolgerà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, con l’obiettivo di eleggere i membri del consiglio comunale. I cittadini sono chiamati alle urne per esprimere le proprie preferenze e contribuire alla formazione dell’amministrazione locale. I candidati e gli orari dei seggi sono stati resi noti in vista della consultazione.

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Domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 a Prato si vota per il rinnovo del consiglio comunale. Nuove elezioni comunali dopo 2 anni in seguito alle dimissioni dell'ex sindaca Bugetti I candidati sindaco sono cinque.🔗 Leggi su Fanpage.it

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