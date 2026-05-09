Elezioni Fermo 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Il voto per l'elezione del nuovo sindaco di Fermo è previsto per il 24 e 25 maggio. Le urne rimarranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In queste due giornate, i cittadini sono chiamati a recarsi ai seggi per esprimere la loro preferenza. Sono stati comunicati anche i nomi dei candidati in corsa per questa consultazione elettorale.

Domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per il sindaco di Fermo. L'eventuale ballottaggio sarà il 7 e l'8 giugno. I candidati che concorrono alla carica di primo cittadino sono quattro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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