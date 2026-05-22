Elezioni La Rocca Ruvolo a due giorni dal voto | La città merita serietà e coerenza
A due giorni dal voto, il candidato ha dichiarato che la città ha bisogno di serietà e coerenza. Durante la campagna elettorale, si è osservato che alcuni rappresentanti politici hanno modificato le proprie posizioni, avvicinandosi a un leader nazionale. Nella stessa occasione, il leader ha pronunciato parole che sono state considerate irrispettose nei confronti della magistratura. La situazione ha suscitato discussioni tra gli osservatori politici e gli elettori, che seguono con attenzione gli sviluppi delle prossime ore.
"In questa fase di campagna elettorale emerge con evidenza come diversi attori politici abbiano perso la coerenza del proprio percorso finendo tra le braccia di Salvini, che ieri ad Agrigento ha usato anche toni irrispettosi nei confronti della magistratura. La Lega è improponibile in una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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