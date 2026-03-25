Acqua La Rocca Ruvolo | Priorità per usi potabili e agricoli dal bacino di Gammauta

Un rappresentante di un ente ha espresso il suo sostegno alla richiesta dell’associazione di agricoltori di Ribera riguardo alla concessione di acqua dal bacino di Gammauta. La richiesta riguarda la revisione della quantità di 1000 litri al secondo attualmente destinati all’uso industriale. La priorità, secondo l’interlocutore, dovrebbe essere data agli usi potabili e agricoli.

Il deputato di Forza Italia: "I cambiamenti climatici e la crescente scarsità di risorse idriche impongono una gestione più razionale e lungimirante" “Condivido pienamente la richiesta avanzata dall’associazione Liberi agricoltori di Ribera in merito alla necessità di rivedere la concessione di 1000 litri al secondo di acqua dal bacino di Gammauta, attualmente destinata per usi industriali all’Enel. È arrivato il momento di dare piena attuazione al principio di priorità stabilito dalla legge, che pone gli usi potabili e agricoli davanti a quelli industriali”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, intervenendo sulla segnalazione inviata al presidente della Regione Siciliana e agli assessori competenti dall’associazione Liberi agricoltori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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