Elezioni La Rocca Ruvolo a La Vardera | La Valle del Belìce non è un territorio abbandonato

Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha commentato le recenti affermazioni di un deputato riguardo alla Valle del Belìce. La discussione si è concentrata sulla conoscenza del territorio e sul suo stato attuale, con il rappresentante che ha precisato di conoscere bene la zona e di voler smentire l’idea che sia un’area trascurata o abbandonata. La vicenda si inserisce nel dibattito più ampio sulle prossime elezioni e sulla rappresentanza locale.

“L’amico onorevole Ismaele La Vardera forse non conosce a fondo la Valle del Belìce e, in particolare, i territori che ha visitato sabato scorso. Questa è una zona dove la politica è stata presente, attenta e operosa, dove negli anni sono state portate risorse concrete e dove quotidianamente si raccolgono le istanze dei cittadini. Prima di lanciare giudizi sommari o considerazioni prive di fondamento, sarebbe stato opportuno informarsi meglio, ascoltare tutte le parti e non limitarsi a una visita fugace o a dichiarazioni di parte. Le polemiche costruite su percezioni parziali o su mala fede non rendono giustizia a una comunità che lavora, che cresce e che ha beneficiato di interventi significativi grazie all’impegno delle istituzioni regionali e nazionali”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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