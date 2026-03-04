Pier Ferdinando Casini e il ministro Tommaso Foti ospiti di Parma Palatina a The Hub

Lunedì 9 marzo alle 18:30, presso lo spazio The Hub di Parma in via Zerbini 10E, il senatore Pier Ferdinando Casini e il ministro Tommaso Foti parteciperanno a un evento organizzato dall’associazione Parma Palatina. Durante l’incontro presenteranno l’ultimo libro scritto dall’ex presidente della Camera. L’evento si svolgerà in presenza e sarà aperto al pubblico.

Intervistati da Federico Casanova per la presentazione dell'ultimo libro dell'ex presidente della Camera dal titolo "Al centro dell'Aula. Dalla Prima Repubblica a oggi" Nella serata di lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 18:30, presso lo spazio The Hub di Parma (via Zerbini 10E), il senatore Pier Ferdinando Casini e il ministro Tommaso Foti saranno ospiti dell'associazione Parma Palatina per presentare l'ultimo libro dell'ex presidente della Camera dal titolo "Al centro dell'Aula. Dalla Prima Repubblica a oggi". ul palco con loro anche Michele Guerra, sindaco di Parma, mentre Alessandro Fadda - presidente della Provincia di Parma - porterà i saluti iniziali.