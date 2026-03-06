Elezioni comunali il ministro Foti in città per sostenere il candidato sindaco Bellotti

Sabato 7 alle 10.30, l'onorevole Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, sarà a Comacchio. Parteciperà a incontri con i sostenitori e supporterà ufficialmente la lista di Fratelli d’Italia e il candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Con lui sarà presente anche il senatore Alberto Balboni. La visita si svolge in vista delle prossime elezioni comunali.

Incontri e confronti. Sabato 7 alle 10.30 l'onorevole Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, accompagnato dal senatore Alberto Balboni, sarà a Comacchio per sostenere la lista di Fratelli d'Italia e il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Samuele Bellotti, in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno a maggio. Sarà l'occasione per affrontare argomenti di grande rilevanza per il territorio comacchiese: dallo sviluppo economico, al turismo e all’ambiente. Altrettanto importante sarà l'attenzione dedicata all'attuazione del Pnrr con ovvio riferimento anche a quanto programmato e realizzato nel territorio del Basso ferrarese e di Comacchio in particolare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

