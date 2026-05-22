elezioni il caso scheggino record candidati nel borgo uno ogni sette abitanti

A Scheggino, piccolo borgo della Valnerina, si registra un record di candidati in vista delle prossime elezioni. Per ogni sette abitanti del paese, c’è almeno un candidato tra sindaco e consiglieri comunali. La situazione rappresenta un dato singolare per la comunità locale, che si prepara a un appuntamento elettorale caratterizzato da un numero elevato di persone in corsa. La partecipazione è elevata rispetto alle dimensioni del centro, che conta circa 50 abitanti.

Un candidato, sindaco o consigliere comunale, ogni poco più di sette elettori è la realtà che vive Scheggino, piccolo comune della nostra Valnerina. Dove alle amministrative di domenica e lunedì sono in lizza cinque candidati sindaco e 41 aspiranti consiglieri comunali (su 418 abitanti). Una sfida decisamente fuori dall’ordinario per la gente del paese per la quale "è difficile da comprendere tutto questo interesse". Il dato che emerge è tra l’altro che molti dei candidati consiglieri non risultano residenti a Scheggino e in diversi casi non sono neppure umbri. Le liste considerate realmente espressione del territorio sono soprattutto due:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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