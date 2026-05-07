In Italia, il numero di automobili possedute ogni mille abitanti supera ogni altro paese europeo, con circa 700 vetture per ogni mille persone. La maggior parte dei residenti possiede un'auto, con una percentuale che si aggira intorno al 70 per cento. Questa situazione si distingue rispetto a quella di altri paesi europei, come Francia, Germania e Spagna, dove le percentuali di possesso sono inferiori.

Gli italiani sono i più dipendenti dall’auto in tutta Europa. Il 70% dei residenti, infatti, possiede un mezzo di questo tipo, a differenza delle percentuali francesi, tedesche e spagnole che non superano il 60% (proprio come la media Ue, ferma al 57,8 per cento). È ciò che emerge dalle Storie di dati dell’Istat nel report “Lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni”, che ricorda come l’auto sia stata «simbolo di benessere economico» nel boom economico: tra 1961 e 1971, le autovetture iscritte sono passate allora da meno di 50 a oltre 200 ogni mille abitanti. Poi, le vetture iscritte al Pra (Pubblico registro automobilistico) sono diventate 500 nel 1991 e, nel 2024, hanno superato i 700.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Auto, l’Italia ha il record europeo: 700 vetture ogni mille abitanti

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