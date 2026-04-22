Una telecamera ogni 20 abitanti Il record del comune lecchese in stile Grande Fratello

In un comune della provincia di Lecco, sono state installate telecamere in modo tale che ci sia una videocamera ogni 20 abitanti. Questa configurazione ha attirato l'attenzione perché si tratta di una delle percentuali più elevate rispetto ad altri comuni sia a livello nazionale che internazionale. La presenza di un numero così elevato di dispositivi di sorveglianza ha portato a confronti con i sistemi di monitoraggio più noti, come quelli di alcuni reality show.

Una telecamera ogni 20 abitanti. Se non si tratta di un record (a livello nazionale e non solo) poco ci manca. Succede a Pescate, comune dell'hinterland lecchese dove il sindaco Dante De Capitani ha annunciato in questi giorni la collocazione di altre cam per arrivare così a un controllo completo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate In Italia 701 auto ogni 1000 abitanti, meno del 20% a basse emissioni e Sud indietroSecondo gli ultimi dati Istat, l'Italia si conferma il Paese più motorizzato d’Europa. Nuova metropolitana su rotaia: treni ogni 20 minuti per 40.000 abitantiIl gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un piano per trasformare la ferrovia tra Sarre e Quart in un sistema di trasporto rapido... Altri aggiornamenti Si parla di: Una telecamera ogni 20 abitanti. Il record del comune lecchese in stile Grande Fratello; Grande Fratello Vip 2026: puntate, cast concorrenti e quando finisce. Una telecamera ogni 20 abitanti. Il record del comune lecchese in stile Grande FratelloLa scelta di Pescate dove altre cam sono in arrivo. Il sindaco De Capitani: Non solo prevenzione, ma anche controllo costante e multe. E i risultati ci sono, con più sicurezza e decoro ... leccotoday.it