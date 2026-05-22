Durante la campagna elettorale a Ercolano, i candidati di Fratelli d’Italia Ciro Borriello e Luca Cerchione sono considerati favoriti per ricoprire il ruolo di assessori. La loro candidatura viene vista come probabile, anche se non ancora ufficializzata. La competizione si concentra sulla possibilità che entrambi possano ottenere un incarico nell’amministrazione comunale, in vista delle prossime elezioni. La scelta definitiva sarà confermata dopo il voto e le eventuali trattative politiche.

"> Campagna Elettorale a Ercolano: Focus sui Candidati di Fratelli d’Italia. La campagna elettorale ad Ercolano volge al termine, con l’attenzione diradata sui profili dei candidati e sulle nuove alleanze politiche. Negli ultimi giorni, il dibattito si è concentrato sulla squadra proposta da Luciano Schifone, in particolare sui nomi di alcuni candidati che possono alimentare polemiche e interrogativi. Nei confronti dei programmi elettorali, il dibattito si è spostato sui volti e le storie personali dei candidati, come nel caso di Ciro Borriello, ex sindaco di Torre del Greco, proposto da Schifone come assessore alla sanità e alle politiche sociali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Elezioni Ercolano: Ciro Borriello e Luca Cerchione favoriti come assessori di FdI.

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