Elezioni a Salerno Cirielli FdI | Marenghi volto nuovo De Luca ha ammesso fallimento amministrativo
Durante le elezioni a Salerno, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato la candidatura di un nuovo volto, sottolineando che l’attuale governatore ha riconosciuto i problemi della sua gestione amministrativa. Ha aggiunto che i cittadini hanno la possibilità di votare persone serie e competenti, distanziandosi dai tradizionali meccanismi di potere. Le campagne elettorali sono in corso e le varie forze politiche presentano i loro candidati.
“I cittadini hanno oggi l’opportunità di scegliere persone serie, competenti e lontane dai vecchi meccanismi di potere”. Parte dalle parole del viceministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli l’attacco politico del centrodestra durante la presentazione della lista di Fratelli d’Italia a sostegno.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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