Elezioni Comunali Ercolano 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgeranno ad Ercolano le elezioni comunali 2026. Sono stati presentati diversi candidati alla carica di sindaco, ciascuno sostenuto da diverse liste politiche. Tra i nomi individuati ci sono un rappresentante di Forza Italia, un candidato sostenuto da Udc, Noi Moderati e Lega, e una candidata supportata dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Questi sono i principali protagonisti della competizione elettorale in programma per questa tornata.
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota ad Ercolano per le Elezioni Comunali 2026.Questi i candidati sindaco e le rispettive liste a sostegno:Nicola Abete (Forza Italia)Luigi Fiengo (Udc, Noi Moderati, Lega)Antonietta Garzia (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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