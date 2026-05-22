Elezioni Comunali Ercolano 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgeranno ad Ercolano le elezioni comunali 2026. Sono stati presentati diversi candidati alla carica di sindaco, ciascuno sostenuto da diverse liste politiche. Tra i nomi individuati ci sono un rappresentante di Forza Italia, un candidato sostenuto da Udc, Noi Moderati e Lega, e una candidata supportata dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Questi sono i principali protagonisti della competizione elettorale in programma per questa tornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui