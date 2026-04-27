Elezioni comunali Imola 2026 depositate le liste | ecco tutti i candidati al consiglio comunale

A Imola sono state depositate le liste per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Cinque candidati sindaco si presenteranno alle urne, sostenuti da un totale di dieci liste. La campagna elettorale è ufficialmente iniziata, con le candidature e le proposte che si confrontano in vista del voto. Le modalità di svolgimento della consultazione sono state definite e i candidati si preparano a presentarsi agli elettori.

Inizia ufficialmente la campagna elettorale a Imola. Le liste sono depositate e per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio si sfideranno cinque candidati sindaco sostenuti da dieci liste complessive. Il primo cittadino uscente Marco Panieri, anche presidente del Nuovo Circondario Imolese e di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni, depositate le liste. Tutti i nomi dei candidati per il Consiglio comunale

Elezioni, ecco le due liste dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Giuseppe Di RosaÈ Giuseppe Di Rosa il primo candidato a sindaco a presentare le due liste degli aspiranti consiglieri comunali in vista delle elezioni amministrative...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026: aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature; Elezioni, i 24 nomi del Pd . Sorbello e Spada capolista; Dall'Autodromo senza motori all'outlet del vintage: la ricetta di Ferrari per Imola; Amministrative Imola, Panieri punta alla Gen Z: Treno notturno e nuovo ostello.

Elezioni Comunali Imola 2026: cinque nomi in corsaA Imola il 24 e 25 maggio 2026 (eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026) si andrà alle urne per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Sono quattro gli sfidanti dell’attuale primo cittad ... bolognatoday.it

Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it

ReggioTV. . Elezioni comunali a Reggio Calabria, a Piazza Camagna è stata presentata ufficialmente la lista “La Strada” che sostiene il candidato a sindaco Saverio Pazzano - facebook.com facebook

#Palestina – Si sono svolte le elezioni amministrative in Cisgiordania e nella città gazawi di Deir al-Balah, le prime votazioni nella Striscia di Gaza dopo 20 anni. La maggioranza dei seggi in Cisgiordania è stata conquistata da liste vicine a #Fatah e all'Aut x.com