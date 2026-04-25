Elezioni amministrative ad Ariano Irpino | tutte le liste e i candidati in corsa per il Consiglio comunale

. Chi scende in campo: nomi, liste, sindaci e tutte le candidature per il prossimo voto cittadinoLe liste a sostegno di Mario Ferrante sindacoAZIONE CON CALENDA ARIANO IRPINODomenico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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