Elezioni Comunali Arzano 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti

Il prossimo fine settimana ad Arzano si svolgeranno le elezioni comunali del 2026, con le urne aperte domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sono stati presentati diversi candidati alla carica di sindaco, accompagnati da liste di sostegno che includono formazioni politiche e civiche. Tra i nomi principali ci sono una candidata di Fratelli d'Italia e un altro candidato con il supporto di un partito di maggioranza. La campagna elettorale ha coinvolto più di una formazione politica, con vari schieramenti pronti a presentarsi agli elettori.

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