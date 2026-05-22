Elezioni Comunali Arzano 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti
Il prossimo fine settimana ad Arzano si svolgeranno le elezioni comunali del 2026, con le urne aperte domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sono stati presentati diversi candidati alla carica di sindaco, accompagnati da liste di sostegno che includono formazioni politiche e civiche. Tra i nomi principali ci sono una candidata di Fratelli d'Italia e un altro candidato con il supporto di un partito di maggioranza. La campagna elettorale ha coinvolto più di una formazione politica, con vari schieramenti pronti a presentarsi agli elettori.
Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota ad Arzano per le Elezioni Comunali 2026.Questi i candidati sindaco e le rispettive liste a sostegno:Annunziata Efficie detta Nancy (Fratelli d'Italia, Nancy Efficie Sindaco, Aria Nuova per Arzano, Liberi e Forti per Arzano)Giuseppe Vitagliano (Partito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Con senso di responsabilità, passione e profondo attaccamento alla nostra comunità, annuncio la mia ricandidatura alle elezioni comunali di Arzano del 24 e 25 maggio 2026. Credo in una politica fatta di presenza, ascolto e azioni reali. Una politica che non facebook
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