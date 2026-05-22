Elezioni Comunali Calvizzano 2026 | candidati sindaco liste e aggiornamenti

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota a Calvizzano per le Elezioni Comunali 2026.Questi i candidati sindaco e le rispettive liste a sostegno:Luciano Borrelli (Noi x Calvizzano con Borrelli Sindaco)Giacomo Pirozzi (Liberi e Forti con Pirozzi Sindaco). . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Elezioni Calvizzano, Pirozzi: Liberi e forti per cambiare la città.

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