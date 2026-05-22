Elezioni comunali Biasi chiude la campagna elettorale | Noi eleviamo la città Taurianova non si ferma
La campagna elettorale per le elezioni comunali si è conclusa con un intervento che ha sottolineato l’obiettivo di migliorare i servizi e la reputazione della città a livello nazionale e internazionale. Il candidato ha affermato che l’intento è di proseguire nel percorso di crescita e sviluppo, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità della vita e sull’immagine della comunità. La campagna si è chiusa con un messaggio di continuità e impegno.
"Continuare per elevare ancora di più Taurianova nella qualità dei servizi offerti, ma anche nella percezione che della città si ha in Italia e nel mondo".Così il sindaco Roy Biasi, candidato della lista Centrodestra Unito per Taurianova, nel comizio con cui venerdì sera ha chiuso la sua campagna. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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