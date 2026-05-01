Elezioni comunali Città Domani 3.0 apre la campagna elettorale
A Santa Maria a Vico, la campagna elettorale è iniziata con la presentazione della lista Città Domani 3.0, guidata dal sindaco uscente che cerca di ottenere il suo terzo mandato. La presentazione avviene in vista delle elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio. La lista si prepara a confrontarsi con gli altri candidati per ottenere il voto degli elettori.
La campagna elettorale a Santa Maria a Vico entra nel vivo. La lista Città Domani 3.0, capitanata dal sindaco uscente Andrea Pirozzi a caccia del terzo mandato si presenta agli elettori in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. L'appuntamento è in programma lunedì 4 maggio alle 19 al.🔗 Leggi su Casertanews.it
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