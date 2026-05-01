Elezioni comunali Giuseppe Golino scende in campo a sostegno di Velardi

In vista delle elezioni comunali di Marcianise, Giuseppe Golino ha annunciato il suo sostegno a Velardi. Golino ha ricoperto diverse cariche nel corso degli anni, tra cui quella di presidente della Pro Loco locale, coordinatore del gruppo di Protezione Civile, consigliere comunale, assessore e dirigente nazionale. La sua presenza nel panorama politico locale è nota da tempo.

Giuseppe Golino scende in campo per le elezioni amministrative del comune di Marcianise. Una persona il cui curriculum politico parla chiaro: presidente della Pro Loco locale, coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile, Consigliere comunale, Assessore ed infine Dirigente nazionale di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Comunali a Calvi, Marallo scende in campo a sostegno di Domenico ErricoTempo di lettura: 2 minutiCon profondo senso civico e con la volontà di mettere la propria esperienza al servizio della comunità, il dott. Leggi anche: Elezioni, Sinicropi aderisce all'Udc e scende in campo alle comunali Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni a Marcianise, Giuseppe Golino scende in campo a sostegno di Velardi; Elezioni. La carica degli 'uscenti': 17 consiglieri si sono ricandidati; Elezioni Comunali Marcianise 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Elezioni amministrative a Marcianise: ecco tutte le liste e i nomi dei 304 candidati nelle due coalizioni. Massimo Erbetti Carlo Capilupi Viviana Vivarelli Francesco Golino Conte a San Nicola: la politica tra piazze piene, percezioni variabili e narrazioni molto sicure La tappa di Giuseppe Conte a San Nicola, arrivata puntuale come da calendario elettorale, ha offe facebook