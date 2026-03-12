Elezioni comunali Nuova candidata a sostegno del sindaco uscente Guida

Una nuova candidata si aggiunge alla corsa alle elezioni comunali di Arienzo a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Guida. La lista “Ricoloriamo Arienzo” ha comunicato ufficialmente la candidatura, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o sui programmi. La decisione è stata resa nota in un comunicato ufficiale, segnando un passo importante nella campagna elettorale del candidato in carica.

La lista “Ricoloriamo Arienzo” del sindaco uscente Giuseppe Guida non perde tempo e annuncia un'altra candidatura. Si tratta di Consiglia Esposito. Ventitré anni, laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione Primaria, figlia di Giovanni Esposito, persona stimata dai cittadini arienzani per la sua generosa disponibilità, Consiglia porta con sé un solido patrimonio di valori fondati sull’ascolto, sul rispetto e sul senso di responsabilità verso gli altri. Il suo debutto nasce da un percorso di riflessione consapevole, maturato osservando da vicino il lavoro svolto dall’Amministrazione nell’ultimo mandato e dalla visibile rinascita del Comune. 🔗 Leggi su Casertanews.it

