Elezioni comunali a Cesa Bove infiamma il primo comizio | La politica non è un mestiere è una vocazione
Durante il primo comizio delle elezioni comunali a Cesa, il candidato ha aperto il suo intervento sottolineando che la politica rappresenta una vocazione più che un mestiere. La piazza era piena e il pubblico ha risposto con numerosi applausi, mentre il discorso è durato a lungo, con momenti emozionanti e toni decisi. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e coinvolgimento generale.
Una piazza piena, applausi continui e un discorso lungo, a tratti emozionato, ma dai toni netti e diretti. È stato il giovane Cesario Bove, candidato della lista “Cesa in Comune”, uno dei protagonisti del primo comizio elettorale andato in scena in via Parroco della Gala, a Cesa, davanti a.🔗 Leggi su Casertanews.it
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