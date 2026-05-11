Elezioni comunali a Cesa Bove infiamma il primo comizio | La politica non è un mestiere è una vocazione

Durante il primo comizio delle elezioni comunali a Cesa, il candidato ha aperto il suo intervento sottolineando che la politica rappresenta una vocazione più che un mestiere. La piazza era piena e il pubblico ha risposto con numerosi applausi, mentre il discorso è durato a lungo, con momenti emozionanti e toni decisi. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e coinvolgimento generale.

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