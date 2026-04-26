Elezioni Il parroco ai candidati sindaco | Proposte concrete per il futuro della città e non sogni

Durante il periodo elettorale, il parroco della chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Capodrise ha invitato i quattro candidati sindaco a presentare proposte concrete per il futuro della città, evitando sogni e promesse vuote. È la prima volta in dodici anni che rivolge un appello di questo tipo ai candidati, sottolineando la delicatezza di questo momento per la comunità locale.

Don Giuseppe Di Bernardo, parroco della chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Capodrise, rivolge un appello ai quattro candidati sindaco, il primo in dodici anni di ministero nella cittadina: “E' un momento molto importante e delicato per la vita della nostra comunità. La prossima tornata elettorale.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Confartigianato ai candidati sindaco: «Chiediamo risposte concrete sulla Città metropolitana»Chi vincerà le prossime elezioni comunali, in programma il 24 e 25 maggio, indosserà la fascia di sindaco di Venezia, ma anche quella della Città... Elezioni amministrative Salerno, il messaggio della Cisl ai candidati a sindaco: “Questa città ha bisogno di un progetto chiaro”Tempo di lettura: 2 minutiLa Cisl di Salerno ha presentato ai candidati a sindaco il documento di impegni “Patto per la città – Lavoro, coesione,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Una morte ingiusta e intollerabile: il parroco ai funerali del 17enne Gianvito Pascullo; Il parroco di Aznalcázar denuncia molestie da parte della confraternita dell'Incarnazione e l'Arcivescovado sospende il cabildo; Comunali a Cesa, il parroco Schiavone ai candidati: No all'odio. Ma contro Fiorillo in azione la banda della Magliana 4.0; Montebello Jonico | il monito del parroco Votate con coscienza. Elezioni a Sorano, clima rovente. Lettera anonima ’accusa’ il parroco. Ma un gruppo di fedeli si dissociaSORANOLa campagna elettorale entra nel vivo a Sorano e, come spesso accade nei piccoli centri, finisce per toccare ambiti che con la politica dovrebbero avere poco a che fare. A fine maggio i ... lanazione.it Elezioni Montebello Jonico, il forte messaggio di don Zampaglione a cittadini e candidati sindacoTra un mese anche Montebello Jonico si recherà alle urne per l’elezione del nuovo sindaco e amministrazione comunale. Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello che in questi anni si è f ... strettoweb.com Il ministro dell'Interno sceglie la via delle prescrizioni anziché lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Elezioni confermate. - facebook.com facebook Palestina: elezioni locali in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza L’Osservatore Romano x.com