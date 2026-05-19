Elezioni comunali 2026 | tutti i Comuni si vota le date e i capoluoghi

Nel 2026, più di sei milioni di cittadini italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni comunali. La tornata elettorale coinvolgerà oltre ottocento comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale, inclusi numerosi capoluoghi di provincia. Le consultazioni si svolgeranno in date ancora da definire, ma rappresentano un appuntamento importante per il rinnovo delle amministrazioni locali. La partecipazione alle urne interesserà un’ampia fetta della popolazione italiana, con elettori di diverse età e provenienze.

Gli italiani chiamati alle urne per le elezioni comunali del 2026 saranno oltre sei milioni, in una tornata elettorale che interesserà più di 800 comuni sul territorio nazionale. Si tratta di un appuntamento importante per la vita amministrativa locale, con la scelta di sindaci e consigli comunali chiamati a guidare i territori nei prossimi anni. Le votazioni si svolgeranno domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. In caso di mancata elezione al primo turno, gli eventuali ballottaggi sono previsti domenica 8 e lunedì 9 giugno, sempre negli stessi orari, per i comuni sopra i 15 mila abitanti. Il calendario, però, non è uniforme su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Open.online

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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