Elezioni amministrative 2026 | Comuni al voto candidati liste e programmi

Domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, si terranno le elezioni amministrative in dieci comuni della Città Metropolitana di Genova. Le consultazioni riguardano le amministrazioni locali di diversi centri abitati, con candidati che presentano le proprie liste e programmi elettorali. La tornata elettorale coinvolge cittadini chiamati a esprimere il loro voto per rinnovare le amministrazioni comunali e scegliere i rappresentanti che guideranno i territori nei prossimi anni.

Domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15 si svolgono le elezioni amministrative in dieci comuni della Città Metropolitana di Genova (la vecchia provincia). Sono tutte realtà con meno di 15mila abitanti, motivo per cui ci sarà un turno unico, senza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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