Elezioni a Cascina | Betti chiude la campagna elettorale con Giani davanti 150 persone
Si è conclusa la campagna elettorale del Partito Democratico a Cascina, con un evento in corso Matteotti davanti a più di 150 persone. La manifestazione ha visto la presenza di Giani, che ha partecipato al comizio di chiusura. Michelangelo Betti, candidato sindaco del partito, ha preso parte all’incontro insieme agli sostenitori. La serata ha segnato la fine delle attività di campagna prima del voto.
Si è chiusa in corso Matteotti, davanti a oltre 150 persone, la campagna elettorale del Partito democratico a sostegno di Michelangelo Betti sindaco di Cascina. Un'iniziativa che ha visto la presenza di tutte le candidate e i candidati al consiglio comunale, oltre a una nutrita rappresentanza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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