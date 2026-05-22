Elezioni a Cascina | Betti chiude la campagna elettorale con Giani davanti 150 persone

Da pisatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la campagna elettorale del Partito Democratico a Cascina, con un evento in corso Matteotti davanti a più di 150 persone. La manifestazione ha visto la presenza di Giani, che ha partecipato al comizio di chiusura. Michelangelo Betti, candidato sindaco del partito, ha preso parte all’incontro insieme agli sostenitori. La serata ha segnato la fine delle attività di campagna prima del voto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è chiusa in corso Matteotti, davanti a oltre 150 persone, la campagna elettorale del Partito democratico a sostegno di Michelangelo Betti sindaco di Cascina. Un'iniziativa che ha visto la presenza di tutte le candidate e i candidati al consiglio comunale, oltre a una nutrita rappresentanza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cascina, il Partito Democratico chiude la campagna elettorale a sostegno della candidatura di BettiIl Partito Democratico di Cascina chiude la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 con un appuntamento pubblico...

Elezioni, Betti rilancia con 'Cascina insieme a te': 300 persone agli incontri della campagna d'ascoltoIl sindaco Pd uscente Michelangelo Betti rilancia gli impegni per un "progetto di città fondato su cura e sostenibilità" La sostenibilità, la cura...

elezioni a cascina bettiOltre 150 persone in Corso Matteotti con i candidati PD a CascinaSi è chiusa in Corso Matteotti, davanti a oltre 150 persone, la campagna elettorale del Partito Democratico a sostegno di Michelangelo Betti sindaco di ... gonews.it

elezioni a cascina bettiElezioni comunali 2026 in Toscana: dove si vota e chi sono i candidatiSi vota in venti comuni in Toscana il 24 e 25 maggio. Arezzo, Pistoia, Prato e non solo andranno alle urne per rinnovare il consiglio comunale. Andiamo a ... gonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web