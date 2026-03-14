Elezioni Betti rilancia con ' Cascina insieme a te' | 300 persone agli incontri della campagna d' ascolto

In vista delle prossime elezioni, Betti ha avviato la campagna d'ascolto chiamata

Il sindaco Pd uscente Michelangelo Betti rilancia gli impegni per un "progetto di città fondato su cura e sostenibilità" La sostenibilità, la cura delle persone e dei luoghi, una città che continui a puntare sulla valorizzazione degli spazi pubblici e sulla rigenerazione urbana e sia sempre più a misura di bambini e giovani, investendo su sociale, cultura e sport. Sono questi alcuni dei grandi temi posti al centro della campagna d'ascolto e partecipazione 'Cascina insieme a te', promossa dall'Unione Comunale del Partito Democratico e che ha visto, dall'inizio di febbraio, oltre 300 persone prendere parte ai 5 incontri pubblici organizzati in varie zone del territorio, con il coinvolgimento di cittadinanza, associazionismo, famiglie, giovani, realtà del terzo settore e operatori economici. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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