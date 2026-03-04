Referendum sulla giustizia non c' è quorum | tutte le informazioni ' Traslocano' alcune sezioni elettorali

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà un referendum costituzionale in materia di giustizia, previsto dall’articolo 138 della Costituzione. In questa occasione, alcune sezioni elettorali sono state spostate. Si tratta di un voto senza quorum, con tutte le sezioni che rimangono aperte per le due giornate di consultazione. I cittadini sono chiamati a esprimersi su questa consultazione popolare.

Referendum costituzionale sulla giustizia, quando si vota. Le informazioni per gli elettori residenti all’esteroDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si terrà un Referendum Costituzionale in materia di giustizia.

Referendum sulla giustizia: la guida con le informazioni sul voto per gli elettori ravennatiDomenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23, dalle 7 alle 15, si terrà un referendum costituzionale in materia di giustizia.

Referendum sulla giustizia: sondaggi in bilico, FdI in allarme e tensione governo-magistratura

Sondaggio sul referendum sulla Giustizia: arriva una nuova indicazioneYouTrend ha sottolineato che nel 2016, all'epoca del referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi, il fronte del No era già saldamente al comando. Ora, invece, in testa resiste il Sì ... tag24.it

Referendum Giustizia 2026 senza quorum, guida con la spiegazione dagli orari alla separazione delle carrierePer il referendum sulla Giustizia 2026 non serve il quorum essendo confermativo: ecco gli orari in cui i seggi sono aperti il 22 e 23 marzo ... virgilio.it

Duello infuocato su referendum sulla giustizia, sul governo Meloni e su Gaza tra Sallusti a Conte. Il primo attacca con le offese: "Grillo aveva ragione, è il Mago di Oz. Fa il venditore di pentole". E nega che a Gaza ci sia stato un genocidio: "È una guerra. Dicia facebook

Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, il referendum rischia di scomparire dai radar. A Palazzo Chigi la preoccupazione non è solo diplomatica, ma squisitamente politica x.com